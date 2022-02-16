Лига чемпионов: результаты матчей вторника
Вчера, 15 февраля, были сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала
15 февраля
ПСЖ (Франция) – "Реал" (Испания) 1:0
Гол : Мбаппе, 90+4
Нереализованный пенальти: Месси, 61
"Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия) 0:5
Голы: Марез, 6, Силва, 17, 44, Фоден, 32, Стерлинг, 58
- 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".
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