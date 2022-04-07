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Лига чемпионов: результаты матчей среды

7 апреля, 2022 четверг
07:15
Спорт Карим Бензема

В среду, 6 апреля, были сыграны еще два матча четвертьфинала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

Четвертьфинал

5 апреля

"Челси" (Англия) – "Реал" (Испания) 1:3

Голы: Хаверц, 40 – Бензема, 21, 24, 46

"Вильярреал" (Испания) – "Бавария (Германия) 1:0

Гол: Груневелд, 8

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