Лига чемпионов: результаты матчей среды
В среду, 23 февраля, были сыграны очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
"Атлетико" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия) 1:1
Голы: Феликс, 7 – Эланга, 80
"Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды) 2:2
Голы: Алле, 26 (авт.), Яремчук, 72 – Тадич, 28, Алле, 29
- 22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль" .
- 23 февраля португальская "Бенфика" сыграла вничью с нидерландским "Аяксом" в Лиге чемпионов.
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