Лига чемпионов: результаты матчей среды
Вчера, 16 февраля, были сыграны очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала
15 февраля
"Зальцбург" (Австрия) – "Бавария" (Германия) 1:1
Голы: Адаму, 21 – Коман, 90
"Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия) 0:2
Голы: Фирмино, 75, Салах, 83
- 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".
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