Лига чемпионов: результаты матчей 2 тура
Во вторник, 3 октября, проходят 8 матчей 2 тура группового раунда Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
2-й тур
Группа С
"Унион" (Германия) – "Брага" (Португалия) 2:3
Голы : Бекер, 30, 37 - Ньякате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4
Группа D
"Зальцбург" (Австрия) – "Реал Сосьедад" (Испания) 0:2
Голы : Оярсабаль, 7, Мендес, 27
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