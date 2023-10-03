Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Лига чемпионов: результаты матчей 2 тура

Лига чемпионов: результаты матчей 2 тура

3 октября, 2023 вторник
22:02
Спорт

Во вторник, 3 октября, проходят 8 матчей 2 тура группового раунда Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

2-й тур

Группа С

"Унион" (Германия) – "Брага" (Португалия) 2:3

Голы : Бекер, 30, 37 - Ньякате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4

Группа D

"Зальцбург" (Австрия) – "Реал Сосьедад" (Испания) 0:2

Голы : Оярсабаль, 7, Мендес, 27


 
Ліга чемпіонів
Читайте также:
окупанти
30 сентября, 2023 суббота
Израильский военный эксперт объяснил, какие шансы имеет российское наступление
3 октября, 2023 вторник
Ночная атака РФ: Воздушные силы уничтожили крылатую ракету и 29 "шахедов"
Збігнєв Рау
3 октября, 2023 вторник
Глава МИД Польши заявил, что отношения с Украиной вошли в "период спада"
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.38
    Покупка 37.38
    Продажа 38.17
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
3 октября
22:07
Эксклюзив
Глен Грант
Полковник Грант назвал условие вступления Украины в НАТО до завершения войны с РФ
21:12
Эксклюзив
У Украины есть год, чтобы подготовиться к возможной остановке помощи от США, - экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий
20:53
Евро-2024: Ребров нашел замену травмированному лидеру сборной Украины Цыганкову
20:42
Эксклюзив
Деньги
Золотовалютный резерв беспрецедентно высок: Гетманцев рассказал, чего ждать от курса валют
20:24
Аналитика
Сергей Згурец
Идет борьба на участках фронта, открывающих ВСУ путь на юг для перерезки сухопутного коридора. Колонка Сергея Згурца
20:21
Байден провел телефонный разговор с мировыми лидерами и призвал к постоянной поддержке Украины
20:07
На фронте за сутки произошло 26 боестолкновений, враг нанес 3 ракетных и 80 авиаударов
20:02
С 2030 года все мусорные полигоны Украины должны соответствовать экостандартам ЕС, - Минзащиты окружающей среды
19:58
"Харьков помогает держать весь наш Восток": Зеленский провел совещания с ответственными за город и область
19:30
Прятал "товар" в рюкзаке дочери: в Одессе полиция изъяла у мужчины почти 1,4 кг кокаина
19:03
Обзор
Победные новости 587-го дня войны: функциональное поражение Черноморского флота РФ и доплаты украинским военным
18:34
Названа дата выхода франко-украинской исторической драмы SHTTL/ШТТЛ в кинотеатрах Украины
18:26
Киевсовет призывает центральную власть не изымать НДФЛ из местных бюджетов
18:25
Киев увеличил помощь на технику для военных: дополнительно выделено 1,26 млрд грн
18:22
НАБУ объявило подозрение в получении взятки мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города
18:13
ВАКС арестовал имущество трех обвиняемых по делу "Роттердам+"
18:05
ГП "Антонов" будет производить беспилотники на базе французского дрона Aarok
18:01
Эксклюзив
В Черном море наш флот уже обладает силой и мощью, - Гуменюк
17:47
Приложение "Дия"
В Дии заработала услуга возврата вкладов из обанкротившегося банка
17:38
Эксклюзив
"Это тактическое отступление": дипломат Веселовский о затягивании США с поставкой ракет ATACMS Украине
17:35
Эксклюзив
Defense Express: антидроновые комплексы Slinger от Австралии помогут по дешевке сбивать вражеские Shahed
17:26
В родном городе спикера Палаты представителей США Маккарти провели акцию по теме важности Украины
17:22
Париж метро
Во Франции обнаружили клопов в транспорте: в правительстве опасаются скандала перед Олимпиадой 2024
17:22
Обновлено
Армения
Армения ратифицировала Римский устав и обязалась выполнять решение Международного уголовного суда, Кремль отреагировал
17:11
Министр иностранных дел Венгрии назвал недопустимым, что в учебнике РФ их революцию в 1956 году называют "фашистской"
17:08
"Полностью интегрированный": Клименко рассказал, что делает командир Азова Редис после возвращения на фронт
17:00
Эксклюзив
"В горсовете есть "ждуны": депутат объяснил, почему Запорожье не поддержало сохранение НДФЛ на местах
16:31
Оккупанты сделали из гражданской больницы на Запорожье военный госпиталь для раненых из Роботиного
16:26
Раде предлагают отменить сроки давности для расследования коррупционных преступлений во время войны
16:09
Урожай зерна в Украине ожидается на уровне 79 млн. тонн, 75% нужно экспортировать, - Шмигаль
16:08
Обновлено
РФ вывела на боевое дежурство в Черное море два ракетоносителя
16:07
Европарламент
Европарламент согласовал финансирование Украинского фонда на €50 млрд
15:59
В Таиланде в результате стрельбы в ТЦ погибли по меньшей мере три человека, задержан 14-летний парень
15:56
Обновлено
Россияне обстреляли два поселка в пригороде Херсона: погиб мужчина, 5 человек ранены
15:35
Эксклюзив
В Информационном сопротивлении объяснили, как враг будет использовать 25-ю армию РФ
15:25
"Вы – мощь": Зеленский посетил бригады на Купянско-Лиманском направлении
15:06
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:03
ракета ATACMS
Пентагон готов передать Украине ATACMS: ждет согласия Байдена, - Bloomberg
15:02
Boeing планирует увеличить производство своего самого популярного самолета
14:49
Президент Мексики раскритиковал США за помощь Украине и призвал предоставить деньги Латинской Америке
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV