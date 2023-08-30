Лига чемпионов: расписание решающих матчей квалификации
В среду, 30 августа, будут сыграны заключительные матчи плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Последние три участника группового этапа ЛЧ определятся сегодня, 30 августа.
Лига чемпионов
Плей-офф. Квалификация. Повторные матчи
30 августа
22:00 "Копенгаген" (Дания) – "Ракув" (Польша)
22:00 ПСВ (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия)
22:00 АЕК (Греция) – "Антверпен" (Бельгия)
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После матчей вторника, 29 августа, в групповой этап Лиги чемпионов вышли швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Галатасарай" и греческий "Панатинаикос".
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