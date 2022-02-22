Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Во вторник, 22 февраля, продолжатся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала
22 февраля
22:00 "Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия)
22:00 "Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция)
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- 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".
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