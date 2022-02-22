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Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

22 февраля, 2022 вторник
07:07
Спорт

Во вторник, 22 февраля, продолжатся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

1/8 финала

22 февраля

22:00 "Вильярреал" (Испания) – "Ювентус" (Италия)

22:00 "Челси" (Англия) – "Лилль" (Франция)

Трансляции на медиасервис Megogo

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