Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Сегодня, 15 февраля, будут сыграны первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Украинские зрители смогут посмотреть все матчи Лиги чемпионов на медиасервисе Megogo.
Лига чемпионов
1/8 финала
15 февраля
22:00 ПСЖ (Франция) – "Реал" (Испания)
22:00 "Спортинг" (Португалия) - "Манчестер Сити" (Англия)
- 14 февраля стало известно, что УЕФА пока не планирует переносить финал Лиги чемпионов , который должен пройти в российском Санкт-Петербурге.
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