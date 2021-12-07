Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Сегодня, 7 декабря, будут сыграны восемь матчей 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Трансляция всех матчей будет доступна на медиасервисе Megogo.
Лига чемпионов
6-й тур
7 декабря
Группа А
19:45 "Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)
19:45 ПСЖ (Франция) – "Брюгге" (Бельгия)
Группа B
22:00 "Милан" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
22:00 "Порту" (Португалия) – "Атлетико" (Испания)
Группа C
22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Бешикташ" (Турция)
22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Спортинг" (Португалия)
Группа D
22:00 "Шахтер" (Украина) – "Шериф" (Молдова)
22:00 "Реал" (Испания) – "Интер" (Италия)
- 24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".
- После этого в другом матче нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.21
Покупка 27.21Продажа 27.47
-
EUR
Покупка 30.65Продажа 31.07
- Актуальное
- Важное