Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Трансляция всех матчей будет доступна на медиасервисе Megogo.



Лига чемпионов



6-й тур



7 декабря



Группа А



19:45 "Лейпциг" (Германия) – "Манчестер Сити" (Англия)



19:45 ПСЖ (Франция) – "Брюгге" (Бельгия)



Группа B



22:00 "Милан" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)



22:00 "Порту" (Португалия) – "Атлетико" (Испания)



Группа C



22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Бешикташ" (Турция)



22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Спортинг" (Португалия)



Группа D



22:00 "Шахтер" (Украина) – "Шериф" (Молдова)



22:00 "Реал" (Испания) – "Интер" (Италия)

24 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл миланскому "Интеру".

После этого в другом матче нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ".

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