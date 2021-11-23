Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Сегодня, 23 ноября, будут сыграны восемь матчей 5-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV
Лига чемпионов
5-й тур
23 ноября
Группа Е
19:45 "Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия)
22:00 "Барселона" (Испания) – "Бенфика" (Португалия)
Группа G
22:00 "Севилья" (Германия) – "Вольфсбург" (Германия)
22:00 "Лилль" (Франция) – "Зальцбург" (Австрия)
Группа F
19:45 "Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) "Аталанта" (Италия)
Группа Н
22:00 "Челси" (Англия) - "Ювентус" (Италия)
22:00 "Мальме" (Швеция) – "Зенит" (Россия)
Все матчи транслирует медиасервис Megogo
- 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".
- В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".
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