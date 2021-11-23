Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV



Лига чемпионов



5-й тур



23 ноября

Группа Е

19:45 "Динамо" (Украина) – "Бавария" (Германия)

22:00 "Барселона" (Испания) – "Бенфика" (Португалия)

Группа G

22:00 "Севилья" (Германия) – "Вольфсбург" (Германия)



22:00 "Лилль" (Франция) – "Зальцбург" (Австрия)

Группа F



19:45 "Вильярреал" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) "Аталанта" (Италия)

Группа Н



22:00 "Челси" (Англия) - "Ювентус" (Италия)



22:00 "Мальме" (Швеция) – "Зенит" (Россия)



Все матчи транслирует медиасервис Megogo

2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".

В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb