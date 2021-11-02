Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Во вторник, 2 ноября, будут сыграны стартовые матчи 4-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет киевское "Динамо", в соперниках испанская "Барселона".
Украинцы с особым интересом также будут следить за матчем "Бавария" – "Бенфика", где будет играть Роман Яремчук. Свой матч сыграет "Аталанта" Руслана Малиновского, их ждет дуэль с МЮ.
Все матчи транслирует медиасервис Megogo.
Лига чемпионов
4-й тур
20 ноября
Группа Е
19:45 "Динамо" (Украина) – "Барселона" (Испания)
22:00 "Бавария" (Германия) – "Бенфика" (Португалия)
Группа G
19:45 "Вольфсбург" (Германия) – "Зальцбург" (Австрия)
22:00 "Севилья" (Испания) – "Лилль" (Франция)
Группа F
22:00 "Вильярреал" (Испания) – "Янг Бойз" (Швейцария)
22:00 "Аталанта" (Италия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Группа Н
19:45 "Ювентус" (Италия) – "Зенит" (Россия)
22:00 "Мальме" (Швеция) - "Челси" (Англия)
- Напомним, 20 октября, в 3-м туре Лиги чемпионов "Динамо" уступило в гостях испанской "Барселоне" .
- В другом матче австрийский "Зальцбург" выиграл у немецкого "Вольфсбурга" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
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