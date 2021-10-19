Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника
Во вторник, 19 октября, будут сыграны 8 матчей 3-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер", в соперниках мадридский "Реал", в котором играет Андрей Лунин.
Украинцы с особым вниманием также будут следить за матчем "Манчестер Сити" - "Брюгге", где будет играть Александр Зинченко и Эдуард Соболь. Свой матч сыграет "Шериф" Юрия Вернидуба.
Все матчи транслирует Медиасервис Megogo.
Лига чемпионов
3-й тур
18 октября
Группа А
19:45 "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия)
22:00 ПСЖ (Франция) - "РБ Лейпциг" (Германия)
Группа В
22:00 "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)
22:00 "Порту" (Португалия) - "Милан" (Италия)
Группа С
19:45 "Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия)
22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Группа D
22:00 "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина)
22:00 "Интер" (Италия) - "Шериф" (Молдова)
- 28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".
- После этого молдавский "Шериф" сенсационно победил мадридский "Реал" .
- 18 октября главный тренер "Реала" Карло Анчелотти объявил заявку своей команды на матч со "Шахтером" в 3-м туре Лиги чемпионов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.69
- Актуальное
- Важное