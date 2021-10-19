Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер", в соперниках мадридский "Реал", в котором играет Андрей Лунин.



Украинцы с особым вниманием также будут следить за матчем "Манчестер Сити" - "Брюгге", где будет играть Александр Зинченко и Эдуард Соболь. Свой матч сыграет "Шериф" Юрия Вернидуба.



Все матчи транслирует Медиасервис Megogo.



Лига чемпионов



3-й тур



18 октября



Группа А



19:45 "Брюгге" (Бельгия) - "Манчестер Сити" (Англия)



22:00 ПСЖ (Франция) - "РБ Лейпциг" (Германия)

Группа В22:00 "Атлетико" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)22:00 "Порту" (Португалия) - "Милан" (Италия)Группа С19:45 "Бешикташ" (Турция) - "Спортинг" (Португалия)22:00 "Аякс" (Нидерланды) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)Группа D

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