Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций вторника

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В группе с "Динамо" и "Бенфикой" в этой Лиге чемпионов также выступают "Барселона" и "Бавария". Сегодня особое внимание украинских фанов вызывает матч "Вильярреал" - "Аталанта", где сыграет Руслан Малиновский.



Матч "Динамо" - "Бенфика" пройдет на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве. Начало в 22:00. Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Транслировать все еврокубковые матчи будет Медиасервис Megogo.



Лига чемпионов



1-й тур



14 сентября



19:45 "Янг Бойз" - "Манчестер Юнайтед" (Англия)



19:45 "Севилья" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)



22:00 "Динамо" (Украина) - "Бенфика" (Португалия)



22:00 "Барселона" (Испания) - "Бавария" (Германия)



22:00 "Вильярреал" (Испания) - "Аталанта" (Италия)



22:00 "Лилль" (Франция) - "Вольфсбург" (Германия)



22:00 "Мальме" (Швеция) - "Ювентус" (Италия)



22:00 "Челси" (Англия) - "Зенит" (Россия)

13 сентября главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш заявил, что ставит "Динамо" на одном уровне с "Барселоной" и "Баварией".

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