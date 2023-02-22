Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 22 февраля, будут сыграны еще 2 матча 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Все матчи Лиги чемпионов можно посмотреть на медиа-сервисе Megogo.
Лига чемпионов
1/8 финала
22 февраля
22:00 "Интер" (Италия) – "Порту" (Португалия)
22:00 "Лейпциг" (Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
- 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" победила французский ПСЖ.
- В другом матче итальянский "Милан" оказался сильнее английского "Тоттенхэма".
- 15 февраля лондонский "Челси" с украинцем Михаилом Мудриком в составе уступил дортмундской "Боруссии".
- 21 февраля мадридский "Реал" победил английский "Ливерпуль", а "Наполи" оказался сильнее "Айнтрахта" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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