Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 14 сентября, будут сыграны 9 матчей 2-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV
Лига чемпионов
2-й тур
14 сентября
Группа A
22:00 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Наполи" (Италия)
Группа E
19:45 "Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
22:00 "Челси" (Англия) – "Зальцбург" (Австрия)
Группа F
19:45 "Шахтер" (Украина) – "Селтик" (Шотландия)
22:00 "Реал" (Испания) – "Лейпциг" (Германия)
Группа G
22:00 "Копенгаген" (Дания) - "Севилья" (Испания)
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Группа H
22:00 "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - ПСЖ (Франция)
22:00 "Ювентус" (Италия) – "Бенфика" (Португалия)
- 6 сентября в 1-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
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