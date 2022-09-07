Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 7 сентября, будут сыграны еще 8 матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1-й тур
7 сентября
Группа А
19:45 - "Аякс" (Нидерланды) - "Рейнджерс" (Шотландия)
22:00 - "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия)
Группа B
22:00 - "Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия)
22:00 - "Брюгге" (Бельгия) - "Байер" (Германия)
Группа C
22:00 - "Барселона" (Испания) - "Виктория Пльзень" (Чехия)
22:00 – "Интер" (Италия) – "Бавария" (Германия)
Группа D
19:45 - "Айнтрахт" (Германия) - "Спортинг" (Португалия)
22:00 - "Тоттенхэм" (Англия) - "Марсель" (Франция)
Прямые трансляции всех матчей на Megogo
- Вечером 6 сентября в 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уверенно победил "Лейпциг" в Германии.
- После 1-го тура "Шахтер" возглавляет турнирную таблицу квартета F.
- В другом матче французский ПСЖ победил туринский "Ювентус".
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