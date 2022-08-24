Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 24 августа, будут сыграны заключительные матчи квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После матчей вторника места в групповом этапе ЛЧ получили португальская "Бенфика", израильский "Маккаби Хайфа" и чешская "Виктория Пльзень".
В Лиге Европы сыграет киевское "Динамо", сербская "Црвена Звезда" и азербайджанский "Карабах".
Транслятор всех матчей – Megogo.
Лига чемпионов
Квалификация. Раунд плей-офф. Повторные матчи
23 августа
22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Буде/Глимт" (Норвегия) (Первый матч - 0:1)
22:00 ПСВ (Нидерланды) – "Рейнджерс" (Шотландия) (Первый матч – 2:2)
22:00 "Трабзонспор" (Турция) - "Копенгаген" (Дания) (Первый матч - 1:2)
- 23 августа в ответном матче плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло португальской "Бенфике".
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