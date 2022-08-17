Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 17 августа, будут сыграны еще три матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По прогнозу букмекеров, "Динамо" - аутсайдер первой встречи. На победу киевлян коэффициент 5,1. Выигрыш "Бенфики" оценивают в 1,76. Ничья – 4.
Ответный матч "Динамо" против "Бенфики" пройдет 23 августа. Победитель сыграет на групповом этапе ЛЧ.
Транслятор всех матчей ЛЧ – сервис Megogo.
Лига чемпионов
Плей-офф, квалификация. Первый матч
17 августа
19:45 "Карабах" (Азербайджан) - "Виктория Пльзень" (Чехия)
22:00 "Маккаби Хайфа" (Израиль) - "Црвена Звезда" (Сербия)
22:00 "Динамо" (Украина) – "Бенфика" (Португалия)
- 9 августа "Динамо" победило "Штурм" в ответном матче 3-го раунда квалификации ЛЧ.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу заявил, что киевляне одолели "Штурм" благодаря доминированию в овертайме.
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