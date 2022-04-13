Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 13 апреля, будут сыграны заключительные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
12 апреля
22:00 "Атлетико" (Испания) – "Ман Сити" (Англия) (Первый матч – 0:1)
22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Ливерпуль" (Англия) (Первый матч – 1:3)
- 12 апреля в 1/4 финала Лиги чемпионов испанский "Вильярреал" прошел немецкую "Баварию".
- В ответном матче Лиги чемпионов мадридский "Реал" проиграл лондонскому "Челси" , но вышел в полуфинал турнира.
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