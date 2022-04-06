Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 6 апреля, будут сыграны еще два четвертьфинальных матча Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
Четвертьфинал
5 апреля
22:00 "Челси" (Англия) – "Реал" (Испания)
22:00 "Вильярреал" (Испания) – "Бавария (Германия)
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