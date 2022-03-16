Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



После матчей 15 марта, где "Бенфика" победила "Аякс", а "Атлетико" оказался сильнее МЮ - известны уже 6 участников четвертьфинала.



Ранее в четвертьфинал ЛЧ вышли мюнхенская "Бавария", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".



Еще два участника четвертьфинала Лиги чемпионов определятся в вечерних матчах 16 марта. Трансляции на Мегого.

Лига чемпионов



1/8 финала



16 марта



22:00 "Лилль" (Франция) – "Челси" (Англия)



22:00 "Ювентус" (Италия) – "Вильярреал" (Испания)