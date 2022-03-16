Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 16 марта, будут сыграны заключительные матчи 1/8 финала ЛЧ
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После матчей 15 марта, где "Бенфика" победила "Аякс", а "Атлетико" оказался сильнее МЮ - известны уже 6 участников четвертьфинала.
Ранее в четвертьфинал ЛЧ вышли мюнхенская "Бавария", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и мадридский "Реал".
Еще два участника четвертьфинала Лиги чемпионов определятся в вечерних матчах 16 марта. Трансляции на Мегого.
Лига чемпионов
1/8 финала
16 марта
22:00 "Лилль" (Франция) – "Челси" (Англия)
22:00 "Ювентус" (Италия) – "Вильярреал" (Испания)
- 9 марта английский "Ливерпуль" и немецкая "Бавария" стали первыми четвертьфиналистами Лиги чемпионов.
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