Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Лига чемпионов



1/8 финала



23 февраля



22:00 "Атлетико" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)



22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды)



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22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль".

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