Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 23 февраля, продолжатся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
1/8 финала
23 февраля
22:00 "Атлетико" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Аякс" (Нидерланды)
Трансляции на медиасервис Megogo
- 22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил французский "Лилль".
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