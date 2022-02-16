Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
Сегодня, 16 февраля, будут сыграны очередные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украинские зрители смогут посмотреть все матчи Лиги чемпионов на медиасервисе Megogo.
Лига чемпионов
1/8 финала
15 февраля
22:00 "Зальцбург" (Австрия) – "Бавария" (Германия)
22:00 "Интер" (Италия) – "Ливерпуль" (Англия)
- 15 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ победил мадридский "Реал".
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