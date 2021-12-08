Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 8 декабря, будут сыграны финальные матчи группового этапа Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Трансляция всех матчей будет доступна на медиасервисе Megogo.
Лига чемпионов
6-й тур
8 декабря
Группа Н. 19.45. "Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия)
Группа Н. 19.45. "Ювентус" (Италия) - "Мальме" (Швеция)
Группа F. 22:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария)
Группа F. 22:00. "Аталанта" (Италия) - "Вильярреал" (Испания)
Группа G. 22:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Севилья" (Испания)
Группа G. 22:00. "Вольфсбург" (Германия) – "Лилль" (Франция)
Группа Э. 22.00. "Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Украина)
Группа Э. 22.00. "Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания)
- 7 декабря в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с молдавским "Шерифом" .
- В другом матче "Манчестер Сити" неожиданно проиграл "Лейпцигу" из Германии.
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