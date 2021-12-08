Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Трансляция всех матчей будет доступна на медиасервисе Megogo.



Лига чемпионов



6-й тур



8 декабря



Группа Н. 19.45. "Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия)



Группа Н. 19.45. "Ювентус" (Италия) - "Мальме" (Швеция)



Группа F. 22:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария)



Группа F. 22:00. "Аталанта" (Италия) - "Вильярреал" (Испания)



Группа G. 22:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Севилья" (Испания)



Группа G. 22:00. "Вольфсбург" (Германия) – "Лилль" (Франция)



Группа Э. 22.00. "Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Украина)



Группа Э. 22.00. "Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания)

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