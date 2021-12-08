Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

8 декабря, 2021 среда
07:30
Спорт Руслан Малиновский

В среду, 8 декабря, будут сыграны финальные матчи группового этапа Лиги чемпионов

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Трансляция всех матчей будет доступна на медиасервисе Megogo.

Лига чемпионов

6-й тур

8 декабря

Группа Н. 19.45. "Зенит" (Россия) - "Челси" (Англия)

Группа Н. 19.45. "Ювентус" (Италия) - "Мальме" (Швеция)

Группа F. 22:00. "Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Янг Бойз" (Швейцария)

Группа F. 22:00. "Аталанта" (Италия) - "Вильярреал" (Испания)

Группа G. 22:00. "Зальцбург" (Австрия) - "Севилья" (Испания)

Группа G. 22:00. "Вольфсбург" (Германия) – "Лилль" (Франция)

Группа Э. 22.00. "Бенфика" (Португалия) - "Динамо" (Украина)

Группа Э. 22.00. "Бавария" (Германия) – "Барселона" (Испания)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
Уейн Ейрі
6 декабря, 2021 понедельник
"Должны быть осторожны": начальник Штаба обороны Канады отверг идею Резникова увеличить количество военных инструкторов в Украине
title.author Виталий Портников
7 декабря, 2021 вторник
Виталий Портников: Путину могут понравиться санкции Байдена
Ентоні Джошуа
7 декабря, 2021 вторник
Джошуа ответил на предложение Фьюри отказаться от реванша с Усиком
Киев
+0
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.19
    Покупка 27.19
    Продажа 27.44
  • EUR
    Покупка 30.55
    Продажа 30.98
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
8 декабря
09:34
В Нигерии вооруженные злоумышленники подожгли пассажирский автобус: погибли 30 человек
09:14
Умер украинский футбольный тренер Игорь Гамула
09:07
МН17
Дело MH17: в Нидерландах состоится очередное судебное заседание
09:01
WBC разрушила планы Усика и Фьюри на бой за звание абсолютного чемпиона мира
08:38
В Украине за сутки зафиксировали более 9 тыс. случаев коронавируса, умерли 450 человек
08:30
Тренер "Шахтера" ответил на обвинения в пренебрежении "Шерифом" в матче ЛЧ
08:29
ООС
Сутки на фронте: оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, поврежден жилой дом
08:09
Джастин Трюдо
Канада заявила об обеспокоенности по поводу маневров российских военных вблизи границы Украины
08:00
"Бенфика" - "Динамо": где и когда смотреть заключительный матч украинской команды в ЛЧ
07:46
доллар
Официальный курс: доллар упал в цене впервые за три недели
07:23
Виктория Нуланд
Госдеп США: Путин стремится возродить СССР и войти в историю
07:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей вторника
00:38
12 из 16 определились: какие команды уже вышли в плей-офф Лиги чемпионов
00:22
Инфографика
Лига чемпионов: как выглядит итоговая турнирная таблица группы "Шахтера"
2021, вторник
7 декабря
23:58
"Шахтер" на последних минутах упустил победу над "Шерифом" и вылетел из ЛЧ
23:18
Николай Чаус
Заседание по делу экссудии Чауса перенесли, потому что он якобы потерял слух
23:14
Байден путин
Путин в разговоре с Байденом обвинил НАТО в "опасных попытках освоения украинской территории"
22:53
"Путин точно не выиграл": Климкин назвал диалог США и РФ по Украине обнадеживающей новостью
22:41
Зеленский продлил санкции против лиц, причастных к выборам в оккупированном Крыму
22:30
Заместитель Ермака обсудил с иностранными советниками по оборонной реформе ситуацию с войсками РФ у границы Украины
22:25
Эксклюзив
РФ будет делать что-то болезненное для Украины, но чтобы не подвергнуться жестким санкциям Запада, - аналитик
21:46
Роскошный ассист Зинченко не спас "Ман Сити" от неожиданного поражения в матче с "Лейпцигом"
21:45
Европейский регулятор заявил о лучшем иммунном ответе в случае комбинирования различных вакцин от COVID-19
21:35
Голы Месси и Мбаппе принесли ПСЖ убедительную победу над "Брюгге" в Лиге чемпионов
21:26
Ольга Харлан
Спорт и политика пересекаются, - олимпийская чемпионка Харлан объяснила, почему наши спортсмены не должны фотографироваться с россиянами
21:21
Убийство Хашогги: во Франции арестован один из вероятных убийц саудовского журналиста
21:03
Эксклюзив
Разговор Байдена и Путина станет основой для позиции стран Запада и Украины в отношениях с РФ, - экс-глава МИДа Огрызко
21:00
Онлайн-дискуссия КБФ. Беседа Байдена с Путиным: результаты и выводы
20:48
Георгий Судаков
"Шахтер" - "Шериф": семь украинцев попали в стартовый состав "горняков" на матч Лиги чемпионов
20:32
"Экономические и другие меры": Байден предупредил Путина об ответе в случае нападения на Украину
20:30
Путин и Лукашенко
Сергей Высоцкий: Пойдет ли Путин на Киев из Беларуси?
20:17
Зеленский
Зеленский ввел в действие санкции СНБО против владельцев самолетов, которыми Медведчук и Козак летали в РФ
20:12
WTA назвала имя лучшей теннисистки 2021 года
20:11
Эксклюзив
Алексей Голобуцкий
В США не видели смысла говорить с Зеленским перед разговором с Путиным, - Голобуцкий
19:43
Байден путин
После разговора с Путиным Байден поговорит с лидерами европейских государств
19:35
Инфографика
Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица группы "Динамо" перед 6-м туром
19:30
Антипремия "Это яйцо" за сексистские публикации и высказывания назвала "победителей" в 2021 году
19:14
Украинская опера Chornobyldorf вошла в шестерку лучших в мире на конкурсе Music Theatre Now
19:08
Эксклюзив
"Россия готовит своих граждан к потерям": нардеп Фрис считает, что только экономические санкции не удержат Путина от вторжения
18:57
Минюст и пенитенциарную службу Грузии оштрафовали за публикацию видеокадров с Саакашвили, - омбудсмен
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV