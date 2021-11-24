Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 24 ноября, будут сыграны еще восемь матчей 5-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
5-й тур
24 ноября
19:45 "Бешикташ" (Турция) – "Аякс" (Нидерланды)
19:45 "Интер" (Италия) – "Шахтер" (Турция)
22:00 "Атлетико" (Испания) – "Милан" (Италия)
22:00 "Брюгге" (Бельгия) – "Лейпциг" (Германия)
22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия)
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) – ПСЖ (Франция)
22:00 "Спортинг" (Португалия) - "Боруссия" Дортмунд (Германия)
22:00 "Шериф" (Молдова) – "Реал" (Испания)
Все матчи транслирует медиасервис Megogo
- 23 ноября в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов киевское "Динамо" проиграло мюнхенской "Баварии".
- После этого португальская "Бенфика" сыграла вничью против испанской "Барселоны" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.76
Покупка 26.76Продажа 27.05
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.46
- Актуальное
- Важное