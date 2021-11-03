Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 3 ноября, будут сыграны 8 матчей 4-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер", в соперниках мадридский "Реал", в котором играет Андрей Лунин.
Украинцы с особым вниманием будут следить за матчем "Ман Сити" - "Брюгге", где будет играть Александр Зинченко и Эдуард Соболь. Свой матч сыграет "Шериф" Юрия Вернидуба в соперниках "Интер".
Все матчи транслирует медиасервис Megogo.
Лига чемпионов
4-й тур
3 ноября
Группа А
22.00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Брюгге" (Бельгия)
22.00. "РБ Лейпциг" (Германия) – ПСЖ (Франция)
Группа В
19.45. "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия)
22.00. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания)
Группа С
22.00. "Спортинг" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция)
22.00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Аякс" (Нидерланды)
Группа D
19.45. "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина)
22.00. "Шериф" (Молдова) – "Интер" (Италия)
- 2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".
- В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.65
- Актуальное
- Важное