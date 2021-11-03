Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер", в соперниках мадридский "Реал", в котором играет Андрей Лунин.



Украинцы с особым вниманием будут следить за матчем "Ман Сити" - "Брюгге", где будет играть Александр Зинченко и Эдуард Соболь. Свой матч сыграет "Шериф" Юрия Вернидуба в соперниках "Интер".



Все матчи транслирует медиасервис Megogo.



Лига чемпионов



4-й тур



3 ноября



Группа А



22.00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Брюгге" (Бельгия)



22.00. "РБ Лейпциг" (Германия) – ПСЖ (Франция)



Группа В



19.45. "Милан" (Италия) - "Порту" (Португалия)



22.00. "Ливерпуль" (Англия) - "Атлетико" (Испания)



Группа С



22.00. "Спортинг" (Португалия) - "Бешикташ" (Турция)



22.00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) – "Аякс" (Нидерланды)



Группа D



19.45. "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина)



22.00. "Шериф" (Молдова) – "Интер" (Италия)

2 ноября в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" в Киеве уступило испанскую "Барселону".

В другом матче 4-го тура ЛЧ лондонский "Челси" победил шведский "Мальме".

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