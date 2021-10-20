Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет киевское "Динамо", в соперниках испанская "Барселона".



Украинцы с особым интересом также будут следить за матчем "Бенфика" - "Бавария", где будет играть Роман Яремчук. Свой матч сыграет "Аталанта" Руслана Малиновского, их ждет дуэль с МЮ.



Все матчи транслирует Медиасервис Megogo.



Лига чемпионов



3-й тур



20 октября

Группа Е



19:45 "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина)

22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия)

Группа G

19:45 "Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия)



22:00 "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания)

Группа F



22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Вильярреал" (Испания)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия)

Группа Н



22:00 "Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия)

22:00 "Челси" (Англия) - "Мальме" (Швеция)

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