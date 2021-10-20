Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 20 октября, будут сыграны 8 матчей 3-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет киевское "Динамо", в соперниках испанская "Барселона".
Украинцы с особым интересом также будут следить за матчем "Бенфика" - "Бавария", где будет играть Роман Яремчук. Свой матч сыграет "Аталанта" Руслана Малиновского, их ждет дуэль с МЮ.
Все матчи транслирует Медиасервис Megogo.
Лига чемпионов
3-й тур
20 октября
Группа Е
19:45 "Барселона" (Испания) - "Динамо" (Украина)
22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Бавария" (Германия)
Группа G
19:45 "Зальцбург" (Австрия) - "Вольфсбург" (Германия)
22:00 "Лилль" (Франция) - "Севилья" (Испания)
Группа F
22:00 "Янг Бойз" (Швейцария) - "Вильярреал" (Испания)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Аталанта" (Италия)
Группа Н
22:00 "Зенит" (Россия) - "Ювентус" (Италия)
22:00 "Челси" (Англия) - "Мальме" (Швеция)
- 19 октября в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Киеве проиграл мадридском "Реале".
- В другом матче 3-го тура ЛЧ английский"Манчестер Сити" разгромно победил бельгийский "Брюгге" .
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