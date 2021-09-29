Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Все матчи можно будет посмотреть на Медиасервис Megogo.



Украинцы смогут поболеть за киевское "Динамо", а также "Бенфику" Романа Яремчука и "Аталанту" Руслана Малиновского.



Лига чемпионов



29 сентября



Группа Е. 22:00 "Бавария" (Германия) - "Динамо" (Украина)



Группа Е. 22:00 "Бенфика" (Португалия) - "Барселона" (Испания)



Группа F. 19:45 "Аталанта" (Италия) - "Янг Бойз" (Швейцария)



Группа F. 22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Вильярреал" (Испания)



Группа G. 22:00 "Вольфсбург" (Германия) - "Севилья" (Испания)



Группа G. 22:00 "Зальцбург" (Австрия) - "Лилль" (Франция)



Группа Н. 19:45 "Зенит" (Россия) - "Мальме" (Швеция)



Группа Н. 22:00 "Ювентус" (Италия) - "Челси" (Англия)

28 сентября во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью против миланского "Интера".

В другом матче ЛЧ нидерландский "Аякс" победил турецкий "Бешикташ".

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