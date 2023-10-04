Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды 4 октября
В среду, 4 октября, будут сыграны еще 8 матчей 2-го тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трансляции всех матчей Лиги чемпионов доступны на медиасервисе Megogo.
Лига чемпионов
2-й тур
4 октября
19:45 "Антверпен" (Бельгия) – "Шахтер" (Украина)
19:45 "Атлетико" (Испания) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
22:00 "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Милан" (Италия)
22:00 "Ньюкасл" (Англия) – ПСЖ (Франция)
22:00 "Порту" (Португалия) – "Барселона" (Испания)
22:00 "Лейпциг" (Германия) – "Барселона" (Испания)
22:00 "Селтик" (Шотландия) – "Лацио" (Италия)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербия) - "Янг Бойз" (Швейцария)
- Во вторник, 3 октября, "Арсенал" с Александром Зинченко в составе проиграл "Лансу", а "Бенфика" с Анатолием Трубиным в воротах уступила "Интеру".
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