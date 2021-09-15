Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
В среду, 15 сентября, будут сыграны еще восемь матчей первого тура Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер", в соперниках "Шериф", который возглавляет украинец Юрий Вернидуб.
Украинцы с особым вниманием также будут следить за матчем "Манчестер Сити" - "Лейпциг", где будет играть Александр Зинченко. А также при встрече "Брюгге" - ПСЖ, бельгийцев выступает Эдуард Соболь.
Все матчи транслирует Медиасервис Megogo.
Лига чемпионов
1-й тур
15 сентября
Группа А
22:00 "Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция)
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия)
группа В
22:00 "Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия)
22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Милан" (Италия)
группа С
19:45 "Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
22:00 "Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)
Группа D
19:45 "Шериф" (Молдова) - "Шахтер" (Украина)
22:00 "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания)
- Во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".
- В другом матче в первом туре Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" на выезде.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.59
Покупка 26.59Продажа 26.81
-
EUR
Покупка 31.3Продажа 31.69
- Актуальное
- Важное