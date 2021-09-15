Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня свой матч в Лиге чемпионов проведет донецкий "Шахтер", в соперниках "Шериф", который возглавляет украинец Юрий Вернидуб.



Украинцы с особым вниманием также будут следить за матчем "Манчестер Сити" - "Лейпциг", где будет играть Александр Зинченко. А также при встрече "Брюгге" - ПСЖ, бельгийцев выступает Эдуард Соболь.



Все матчи транслирует Медиасервис Megogo.



Лига чемпионов



1-й тур



15 сентября



Группа А



22:00 "Брюгге" (Бельгия) - ПСЖ (Франция)



22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "РБ Лейпциг" (Германия)

Во вторник, 14 сентября, в Киеве в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Динамо" сыграло вничью с португальской "Бенфикой".

В другом матче в первом туре Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" разгромила испанскую "Барселону" на выезде.

группа В22:00 "Атлетико" (Испания) - "Порту" (Португалия)22:00 "Ливерпуль" (Англия) - "Милан" (Италия)группа С19:45 "Бешикташ" (Турция) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)22:00 "Спортинг" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)Группа D22:00 "Интер" (Италия) - "Реал" (Испания)

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb