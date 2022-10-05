Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 5 октября
В среду, 5 октября, будут сыграны 8 матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
5 октября
Группа E
19:45 - "Зальцбург" (Австрия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
22:00 - "Челси" (Англия) - "Милан" (Италия)
Группа F
19:45 - "Лейпциг" (Германия) - "Селтик" (Шотландия)
22:00 - "Реал" (Испания) - "Шахтер" (Украина)
Группа G
22:00 - "Севилья" (Испания) - "Боруссия Д" (Германия)
22:00 – "Ман Сити" (Англия) – "Копенгаген" (Дания)
Группа H
22:00 – "Бенфика" (Португалия) – ПСЖ (Франция)
22:00 - "Ювентус" (Италия) - "Маккаби Хайфа" (Израиль)
Прямые трансляции всех матчей на Megogo
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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