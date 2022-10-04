Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 4 октября
Во вторник 4 октября в 3-м туре Лиги чемпионов итальянский "Интер" будет принимать "Барселону", а бельгийский "Брюгге" сыграет с испанским "Атлетико"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После двух туров "Интер" и "Барселона" имеют по 3 очка и делят второе-третье место в группе C. Лидирует с 6 пунктами немецкая "Бавария", которая сегодня будет принимать чешскую "Викторию", которая пока не получила ни одного балла.
Брюгге, за который играют украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, идет первым в группе B с 6 очками. У "Байера" и испанского "Атлетико" по 3 пункта, португальский "Порту" не набрал ни одного балла.
"Шахтер" свой матч 3-го тура сыграет 5 октября в Мадриде против испанского "Реала".
Лига чемпионов
3-й тур
4 октября
Группа A
22:00 - "Ливерпуль" (Англия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
22:00 - "Аякс" (Нидерланды) - "Наполи" (Италия)
Группа B
22:00 - "Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия)
22:00 – "Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" (Испания)
Группа C
19:45 - "Бавария" (Германия) - "Виктория" (Чехия)
22:00 – "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания)
Группа D
19:45 – "Марсель" (Франция) – "Спортинг" (Португалия)
22:00 - "Айнтрахт" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)
Прямые трансляции всех матчей на Megogo
- 14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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