Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 4 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После двух туров "Интер" и "Барселона" имеют по 3 очка и делят второе-третье место в группе C. Лидирует с 6 пунктами немецкая "Бавария", которая сегодня будет принимать чешскую "Викторию", которая пока не получила ни одного балла.

Брюгге, за который играют украинцы Роман Яремчук и Эдуард Соболь, идет первым в группе B с 6 очками. У "Байера" и испанского "Атлетико" по 3 пункта, португальский "Порту" не набрал ни одного балла.

"Шахтер" свой матч 3-го тура сыграет 5 октября в Мадриде против испанского "Реала".

Лига чемпионов

3-й тур

4 октября

Группа A

22:00 - "Ливерпуль" (Англия) - "Рейнджерс" (Шотландия)

22:00 - "Аякс" (Нидерланды) - "Наполи" (Италия)

Группа B

22:00 - "Порту" (Португалия) - "Байер" (Германия)

22:00 – "Брюгге" (Бельгия) – "Атлетико" (Испания)

Группа C

19:45 - "Бавария" (Германия) - "Виктория" (Чехия)

22:00 – "Интер" (Италия) – "Барселона" (Испания)

Группа D

19:45 – "Марсель" (Франция) – "Спортинг" (Португалия)

22:00 - "Айнтрахт" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)

Прямые трансляции всех матчей на Megogo

14 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb