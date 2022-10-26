Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 26 октября
В среду, 26 октября, будут сыграны восемь матчей 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
5-й тур
25 октября
Группа А
22:00 "Аякс" (Нидерланды) – "Ливерпуль" (Англия)
22:00 "Наполи" (Италия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
Группа B
19:45 "Брюгге" (Бельгия) - "Порту" (Португалия)
22:00 "Атлетико" (Испания) – "Байер" (Германия)
Группа С
19:45 "Интер" (Италия) – "Виктория" (Чехия)
22:00 "Барселона" (Испания) – "Бавария" (Германия)
Группа D
22:00 "Айнтрахт" (Германия) – "Марсель" (Франция)
22:00 "Тоттенхэм" (Англия) - "Спортинг" (Португалия)
Транслятор - Megogo
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25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".
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Итальянский "Милан" разгромно победил загребское "Динамо".
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