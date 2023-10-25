ПСЖ без шансов обыграл "Милан" в Лиге чемпионов. Результаты всех матчей 25 октября
В среду, 25 октября, сыграли восемь матчей 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
25 октября
"Барселона" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1
Голы: Торрес, 28, Фермин Лопес, 36 – Судаков, 62
"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Лацио" (Италия) 3:1
Голы: Хименес, 31, 74, Зерруки, 45+2 – Педро, 83 (пен.)
"Антверпен" (Бельгия) – "Порту" (Португалия) 1:4
Голы: Юсуф, 37 - Эванилсон, 46, 69, 84, Эустакио, 54
"Ньюкасл" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0:1
Гол: Нмеча, 45
ПСЖ (Франция) – "Милан" (Италия) 3:0
Голы: Мбаппе, 32, Коло Муани, 53, Ли Кан Ин, 89
"Лейпциг" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия) 3:1
Голы: Раум, 12, Симонс, 59, Ольмо, 84 – Стаменич, 70
"Селтик" (Шотландия) – "Атлетико" (Испания) 2:2
Голы: Фурухаси, 4, Пальма, 28 - Гризманн, 25, Мората, 53
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Манчестер Сити" (Англия) 1:3
Голы: Мешак, 52 - Аканджи, 48, Холланд, 67 (пен.), 86
Как "Шахтер" выступает в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов "Шахтер" в Гамбурге уступил португальскому "Порту" со счетом 1:3.
Во 2-м туре дончане в гостях победили бельгийский "Антверпен" 3:2, уступая после первого тайма 0:2.
В 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил испанской "Барселоне" - 1:2.
"Шахтер" имеет 3 очка и занимает в группе H третью позицию. Лидирует с 9 пунктами "Барселона". "Порту" набрал 6 очков и опережает чемпионов Украины. "Антверпен" не получил ни одного пункта и идет четвертым.
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