Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 25 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Шахтер" в 5-м туре встретится в Глазго с "Селтиком". После 4 туров украинский клуб имеет 5 очков и занимает в группе F третье место. Шотландцы с одним пунктом на четвертой позиции.

"Реал" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф. "Лейпциг" с 6 очками – второй. В 5-м туре немцы сыграют против испанцев на своем поле.

Лига чемпионов

5-й тур

25 октября

Группа E

19:45 - "Зальцбург" (Австрия) - "Челси" (Англия)

22:00 - "Динамо" (Хорватия) - "Милан" (Италия)

Группа F

22:00 - "Селтик" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)

22:00 – "Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания)

Группа G

19:45 - "Севилья" (Испания) - "Копенгаген" (Дания)

22:00 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)

Группа H

22:00 – ПСЖ (Франция) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)

11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4-м туре Лиги чемпионов.

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