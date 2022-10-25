Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 25 октября
Во вторник, 25 октября, в 5-м туре Лиги чемпионов в матче соперников "Шахтера" по группе F испанский "Реал" сыграет в гостях с немецким "Лейпцигом"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Шахтер" в 5-м туре встретится в Глазго с "Селтиком". После 4 туров украинский клуб имеет 5 очков и занимает в группе F третье место. Шотландцы с одним пунктом на четвертой позиции.
"Реал" с 10 баллами лидирует и досрочно гарантировал место в плей-офф. "Лейпциг" с 6 очками – второй. В 5-м туре немцы сыграют против испанцев на своем поле.
Лига чемпионов
5-й тур
25 октября
Группа E
19:45 - "Зальцбург" (Австрия) - "Челси" (Англия)
22:00 - "Динамо" (Хорватия) - "Милан" (Италия)
Группа F
22:00 - "Селтик" (Шотландия) - "Шахтер" (Украина)
22:00 – "Лейпциг" (Германия) – "Реал" (Испания)
Группа G
19:45 - "Севилья" (Испания) - "Копенгаген" (Дания)
22:00 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Манчестер Сити" (Англия)
Группа H
22:00 – ПСЖ (Франция) – "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Ювентус" (Италия)
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11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4-м туре Лиги чемпионов.
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