Трубин пропустил в третьем подряд матчи ЛЧ за "Бенфику", результаты всех матчей 24 октября

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Лига чемпионов

3-й тур

24 октября

Группа A

"Галатасарай" (Турция) – "Бавария" (Германия) 1:3

Голы : Икарди, 30 (пен.) – Коман, 8, Кейн, 73, Мусиала, 79

"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Копенгаген" (Дания) 1:0

Гол : Магвайр, 72

Фото: Getty Images

Группа B

"Ланс" (Франция) – ПСВ (Нидерланды) 1:1

Голы : Бакси, 65 - Бакайоко, 55

"Севилья" (Испания) – "Арсенал" (Англия) 1:2

Голы: Гудель, 58 - Мартинелли, 45+4, Габриэл Жезус, 53

Группа С

"Брага" (Португалия) – "Реал" (Испания) 1:2

Голы : Джало, 63 - Родриго, 16, Беллингем, 61

"Унион" (Германия) - "Наполи" (Италия) 0:1

Гол : Распадори, 65

Группа D

"Интер" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия) 2:1

Голы : Санчес, 19, Чалханоглу, 64 (пен.), - Глух, 57

"Бенфика" (Португалия) – "Реал Сосьедад" (Испания) 0:1

Гол: Мендес, 63

Как "Шахтер" выступает в Лиге чемпионов

В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов "Шахтер" в Гамбурге уступил португальскому "Порту" со счетом 1:3.

Во 2-м туре дончане в гостях победили бельгийский "Антверпен" 3:2, уступая после первого тайма 0:2.

"Шахтер" имеет 3 очка и занимает в группе H третью позицию. Лидирует с 6 пунктами испанская "Барселона". "Порту" имеет 3 очка и опережает чемпионов Украины по дополнительным показателям. "Антверпен" не набрал ни одного пункта и идет четвертым.

В 3-м туре 25 октября "Шахтер" сыграет в гостях с "Барселоной", а "Антверпен" примет "Порту".