Трубин пропустил в третьем подряд матчи ЛЧ за "Бенфику", результаты всех матчей 24 октября
Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин пропустил от испанского "Реал Сосьедада" в третьем матче лиссабонцев в Лиге чемпионов подряд
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Лига чемпионов
3-й тур
24 октября
Группа A
"Галатасарай" (Турция) – "Бавария" (Германия) 1:3
Голы : Икарди, 30 (пен.) – Коман, 8, Кейн, 73, Мусиала, 79
"Манчестер Юнайтед" (Англия) – "Копенгаген" (Дания) 1:0
Гол : Магвайр, 72
Фото: Getty Images
Группа B
"Ланс" (Франция) – ПСВ (Нидерланды) 1:1
Голы : Бакси, 65 - Бакайоко, 55
"Севилья" (Испания) – "Арсенал" (Англия) 1:2
Голы: Гудель, 58 - Мартинелли, 45+4, Габриэл Жезус, 53
Группа С
"Брага" (Португалия) – "Реал" (Испания) 1:2
Голы : Джало, 63 - Родриго, 16, Беллингем, 61
"Унион" (Германия) - "Наполи" (Италия) 0:1
Гол : Распадори, 65
Группа D
"Интер" (Италия) – "Зальцбург" (Австрия) 2:1
Голы : Санчес, 19, Чалханоглу, 64 (пен.), - Глух, 57
"Бенфика" (Португалия) – "Реал Сосьедад" (Испания) 0:1
Гол: Мендес, 63
Как "Шахтер" выступает в Лиге чемпионов
В 1-м туре группового раунда ЛЧ чемпионов "Шахтер" в Гамбурге уступил португальскому "Порту" со счетом 1:3.
Во 2-м туре дончане в гостях победили бельгийский "Антверпен" 3:2, уступая после первого тайма 0:2.
"Шахтер" имеет 3 очка и занимает в группе H третью позицию. Лидирует с 6 пунктами испанская "Барселона". "Порту" имеет 3 очка и опережает чемпионов Украины по дополнительным показателям. "Антверпен" не набрал ни одного пункта и идет четвертым.
В 3-м туре 25 октября "Шахтер" сыграет в гостях с "Барселоной", а "Антверпен" примет "Порту".
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