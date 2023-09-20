Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 20 сентября

В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0. Результаты всех матчей вторника – по ссылке.