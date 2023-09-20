Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 20 сентября
В среду, 20 сентября, будут сыграны еще восемь матчей 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вживую матчи Лиги чемпионов транслирует медиасервис Megogo.
Лига чемпионов
1-й тур
20 сентября
Группа A
19:45 "Галатасарай" (Турция) – "Копенгаген" (Дания)
22:00 "Бавария" (Германия) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Группа B
22:00 "Севилья" (Испания) – "Ланс" (Франция)
22:00 "Арсенал" (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
Группа C
19:45 "Реал" (Испания) - "Унион Берлин" (Германия)
22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия)
Группа D
22:00 "Бенфика" (Португалия) – "Зальцбург" (Австрия)
22:00 "Реал Сосьедад" (Испания) - "Интер" (Италия)
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В 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" уступил "Порту" со счетом 1:3, а испанская "Барселона" победила бельгийский "Антверпен" со счетом 5:0. Результаты всех матчей вторника – по ссылке.
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