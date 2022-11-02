Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 2 ноября
В среду, 2 ноября, будут сыграны финальные 8 матчей группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 6-м туре 2 ноября "Шахтер" сыграет в Варшаве против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.
После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. Испанский "Реал" с 10 баллами лидирует, "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.
Лига чемпионов
6-й тур
2 ноября
Группа E
22:00 - "Челси" (Англия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
22:00 - "Милан" (Италия) - "Зальцбург" (Австрия)
Группа F
19:45 - "Шахтер" (Украина) - "Лейпциг" (Германия)
19:45 - "Реал" (Испания) - "Селтик" (Шотландия)
Группа G
22:00 - "Манчестер Сити" (Англия) - "Севилья" (Испания)
22:00 - "Копенгаген" (Дания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Группа H
22:00 – "Ювентус" (Италия) – "ПСЖ" (Франция)
22:00 – "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Бенфика" (Португалия)
Трансляция - Мегого
- Во вторник, 1 ноября, в центральном матче вечера Лиги чемпионов немецкая "Бавария" оказалась сильнее итальянского "Интера".
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