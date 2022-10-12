Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 12 октября
В среду, 12 октября, будут сыграны еще восемь матчей 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
4-й тур
12 октября
Группа А
19:45 - "Наполи" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)
22:00 - "Рейнджерс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия)
Группа B
19:45 - "Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия)
22:00 - "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия)
Группа C
22:00 - "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Бавария" (Германия)
22:00 – "Барселона" (Испания) – "Интер" (Италия)
Группа D
22:00 – "Спортинг" (Португалия) – "Марсель" (Франция)
22:00 - "Тоттенхэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия)
Прямые трансляции всех матчей на Megogo
- 11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.
- В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил итальянский "Милан".
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