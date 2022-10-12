Об этом сообщает Еспресо.TV.

Лига чемпионов

4-й тур

12 октября

Группа А

19:45 - "Наполи" (Италия) - "Аякс" (Нидерланды)

22:00 - "Рейнджерс" (Шотландия) - "Ливерпуль" (Англия)

Группа B

19:45 - "Атлетико" (Испания) - "Брюгге" (Бельгия)

22:00 - "Байер" (Германия) - "Порту" (Португалия)

Группа C

22:00 - "Виктория Пльзень" (Чехия) - "Бавария" (Германия)

22:00 – "Барселона" (Испания) – "Интер" (Италия)

Группа D

22:00 – "Спортинг" (Португалия) – "Марсель" (Франция)

22:00 - "Тоттенхэм" (Англия) - "Айнтрахт" (Германия)

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11 октября "Шахтер" сыграл вничью с "Реалом" в 4 туре Лиги чемпионов.

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов лондонский "Челси" победил итальянский "Милан".

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