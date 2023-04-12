Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 12 апреля
В среду, 12 апреля, будут сыграны два матча четвертьфинала Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Лига чемпионов
Четвертьфинал. Первые матчи
12 апреля
22:00 "Реал" (Испания) - "Челси" (Англия)
22:00 "Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия)
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