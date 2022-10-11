Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 11 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Игра между "Селтиком" и "Лейпцигом" в квартете F начнется в Глазго в 22:00. "Шахтер" сыграет против "Реала" в Варшаве, игра также начнется в 22:00.

После первого круга группового раунда "Реал" имеет 9 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" с 4 пунктами – второй. У немецкого "Лейпцига" 3 балла, у шотландского "Селтика" – 1.

Лига чемпионов

4-й тур

11 октября

Группа E

22:00 - "Милан" (Италия) - "Челси" (Англия)

22:00 - "Динамо" (Хорватия) - "Зальцбург" (Австрия)

Группа F

22:00 - "Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)

22:00 – "Селтик" (Шотландия) – "Лейпциг" (Германия)

Группа G

19:45 - "Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия)

22:00 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания)

Группа H

19:45 - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Ювентус" (Италия)

22:00 – ПСЖ (Франция) – "Бенфика" (Португалия)

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5 октября "Шахтер" проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов со счетом 1:2.

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