Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 11 октября
Во вторник 11 октября в группе F, где играет "Шахтер", шотландский "Селтик" будет принимать немецкий "Лейпциг"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Игра между "Селтиком" и "Лейпцигом" в квартете F начнется в Глазго в 22:00. "Шахтер" сыграет против "Реала" в Варшаве, игра также начнется в 22:00.
После первого круга группового раунда "Реал" имеет 9 очков и лидирует в группе F. "Шахтер" с 4 пунктами – второй. У немецкого "Лейпцига" 3 балла, у шотландского "Селтика" – 1.
Лига чемпионов
4-й тур
11 октября
Группа E
22:00 - "Милан" (Италия) - "Челси" (Англия)
22:00 - "Динамо" (Хорватия) - "Зальцбург" (Австрия)
Группа F
22:00 - "Шахтер" (Украина) - "Реал" (Испания)
22:00 – "Селтик" (Шотландия) – "Лейпциг" (Германия)
Группа G
19:45 - "Копенгаген" (Дания) - "Манчестер Сити" (Англия)
22:00 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Севилья" (Испания)
Группа H
19:45 - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - "Ювентус" (Италия)
22:00 – ПСЖ (Франция) – "Бенфика" (Португалия)
Прямые трансляции всех матчей на Megogo
- 5 октября "Шахтер" проиграл "Реалу" в Лиге чемпионов со счетом 1:2.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.21
Покупка 40.21Продажа 41.45
-
EUR
Покупка 38.8Продажа 40.1
- Актуальное
- Важное