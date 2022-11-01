Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 1 ноября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 6-м туре 2 ноября "Шахтер" сыграет в Варшаве против "Лейпцига". "Горняки" уже гарантировали себе место в плей-офф Лиги Европы, но если победят немцев, то выйдут в 1/8 финала ЛЧ.

После 5 туров украинский клуб имеет 6 очков и занимает в группе F третье место. Испанский "Реал" с 10 баллами лидирует, "Лейпциг" с 9 очками – второй. Шотландский "Селтик" с 2 пунктами на четвёртой позиции.

Лига чемпионов

6-й тур

1 ноября

Группа A

22:00 - "Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" (Италия)

22:00 - "Рейнджерс" (Шотландия) - "Аякс" (Нидерланды)

Группа B

19:45 – "Порту" (Португалия) – "Атлетико" (Испания)

19:45 - "Байер" (Германия) - "Брюгге" (Бельгия)

Группа C

22:00 – "Бавария" (Германия) – "Интер" (Италия)

22:00 - "Виктория" (Чехия) - "Барселона" (Испания)

Группа D

22:00 – "Спортинг" (Португалия) – "Айнтрахт" (Германия)

22:00 - "Марсель" (Франция) - "Тоттенхэм" (Англия)

25 октября в 5-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл вничью с шотландским "Селтиком".

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