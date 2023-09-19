Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 1-го тура
Во вторник, 19 сентября, состоятся матчи 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Вживую матчи Лиги чемпионов покажет Megogo.
Единственный представитель Украины на групповом раунде начнет выступления в турнире в Гамбурге, где будет принимать португальский "Порту". Помимо португальцев соперниками чемпионов Украины по группе H будут бельгийский "Антверпен" и испанская "Барселона".
Лига чемпионов
1-й тур
19 сентября
Группа F
19:45 "Милан" (Италия) - "Ньюкасл" (Англия)
22:00 ПСЖ (Франция) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Группа G
19:45 "Янг Бойз" (Швейцария) – "Лейпциг" (Германия)
22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия)
Группа E
22:00 "Лацио" (Италия) – "Атлетико" (Испания)
22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия)
Группа H
22:00 "Шахтер" (Украина) - "Порту" (Португалия)
22:00 "Барселона" (Испания) – "Антверпен" (Бельгия)
- 31 августа в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2023/24.
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