Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 1-го тура

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Вживую матчи Лиги чемпионов покажет Megogo.

Единственный представитель Украины на групповом раунде начнет выступления в турнире в Гамбурге, где будет принимать португальский "Порту". Помимо португальцев соперниками чемпионов Украины по группе H будут бельгийский "Антверпен" и испанская "Барселона".

Лига чемпионов

1-й тур

19 сентября

Группа F

19:45 "Милан" (Италия) - "Ньюкасл" (Англия)

22:00 ПСЖ (Франция) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Группа G

19:45 "Янг Бойз" (Швейцария) – "Лейпциг" (Германия)

22:00 "Манчестер Сити" (Англия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Группа E

22:00 "Лацио" (Италия) – "Атлетико" (Испания)

22:00 "Фейеноорд" (Нидерланды) - "Селтик" (Шотландия)

Группа H

22:00 "Шахтер" (Украина) - "Порту" (Португалия)

22:00 "Барселона" (Испания) – "Антверпен" (Бельгия)