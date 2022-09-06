Об этом сообщает Еспресо.TV.

В стартовом туре группового раунда во вторник, 6 сентября, "Шахтер" сыграет в гостях с немецким "Лейпцигом". В другом матче группы F действующий победитель ЛЧ испанский "Реал" встретится у Глазго с шотландским "Селтиком".

В самом ужасном матче игрового дня в группе H французский ПСЖ будет принимать итальянский "Ювентус".

Все матчи вживую можно посмотреть на платформе Megogo.

Лига чемпионов

1-й тур

6 сентября

Группа E

19:45 - "Динамо" (Хорватия) - "Челси" (Англия)

22:00 – "Зальцбург" (Австрия) – "Милан" (Италия)

Группа F

22:00 - "Лейпциг" (Германия) - "Шахтер" (Украина)

22:00 – "Селтик" (Шотландия) – "Реал" (Испания)

Группа G

19:45 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Копенгаген" (Дания)

22:00 - "Севилья" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

Группа H

22:00 – ПСЖ (Франция) – "Ювентус" (Италия)

22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Прямые трансляции всех матчей на Megogo

25 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов , по итогам которой соперниками "Шахтера" стали "Реал", "Лейпциг" и "Селтик".

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