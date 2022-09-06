Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций 1-го тура
Во вторник, 6 сентября, стартует новый сезон в футбольной Лиге чемпионов, французский ПСЖ сыграет против итальянского "Ювентуса"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В стартовом туре группового раунда во вторник, 6 сентября, "Шахтер" сыграет в гостях с немецким "Лейпцигом". В другом матче группы F действующий победитель ЛЧ испанский "Реал" встретится у Глазго с шотландским "Селтиком".
В самом ужасном матче игрового дня в группе H французский ПСЖ будет принимать итальянский "Ювентус".
Все матчи вживую можно посмотреть на платформе Megogo.
Лига чемпионов
1-й тур
6 сентября
Группа E
19:45 - "Динамо" (Хорватия) - "Челси" (Англия)
22:00 – "Зальцбург" (Австрия) – "Милан" (Италия)
Группа F
22:00 - "Лейпциг" (Германия) - "Шахтер" (Украина)
22:00 – "Селтик" (Шотландия) – "Реал" (Испания)
Группа G
19:45 - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Копенгаген" (Дания)
22:00 - "Севилья" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
Группа H
22:00 – ПСЖ (Франция) – "Ювентус" (Италия)
22:00 - "Бенфика" (Португалия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
Прямые трансляции всех матчей на Megogo
-
25 августа в Стамбуле состоялась жеребьевка Лиги чемпионов , по итогам которой соперниками "Шахтера" стали "Реал", "Лейпциг" и "Селтик".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.37
-
EUR
Покупка 39.26Продажа 40.27
- Актуальное
- Важное