Лига чемпионов: расписание матчей 3-го раунда квалификации
Во вторник, 8 августа, стартует 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов 2023/24
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во втором квалифай-раунде "Днепр-1" в Афинах сыграл вничью 2:2 с греческим "Панатинаикосом" и из-за поражения в первой игре 1:3 вылетел из турнира. Команда Александра Кучера продолжит выступления в Лиге Европы, где в третьем отборочном круге встретится с чешской "Славией".
Донецкий "Шахтер" стартует сразу с группового раунда Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
8 августа
21:00 "Копенгаген" (Дания) – "Спарта" (Прага, Чехия)
21:00 "Ракув" (Польша) - "Арис" (Кипр)
21:30 ПСВ (Нидерланды) – "Штурм" (Грац)
21:45 "Клаксвик" (Фарерские острова) – "Молде" (Норвегия)
21:45 АЕК (Греция) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)
22:00 "Брага" (Португалия) - "Бачка-Топола" (Сербия)
22:00 "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Галатасарай" (Турция)
9 августа
21:00 "Панатинаикос" (Греция) – "Марсель" (Франция)
21:30 "Слован" (Словакия) - "Маккаби Хайфа" (Израиль)
21:45 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Серветт" (Швейцария)
- В понедельник, 7 августа, состоялась жеребьевка решающего раунда квалификации Лиги чемпионов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.87
Покупка 36.87Продажа 37.58
-
EUR
Покупка 40.69Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное