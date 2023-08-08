Лига чемпионов: расписание матчей 3-го раунда квалификации

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во втором квалифай-раунде "Днепр-1" в Афинах сыграл вничью 2:2 с греческим "Панатинаикосом" и из-за поражения в первой игре 1:3 вылетел из турнира. Команда Александра Кучера продолжит выступления в Лиге Европы, где в третьем отборочном круге встретится с чешской "Славией".

Донецкий "Шахтер" стартует сразу с группового раунда Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

8 августа

21:00 "Копенгаген" (Дания) – "Спарта" (Прага, Чехия)

21:00 "Ракув" (Польша) - "Арис" (Кипр)

21:30 ПСВ (Нидерланды) – "Штурм" (Грац)

21:45 "Клаксвик" (Фарерские острова) – "Молде" (Норвегия)

21:45 АЕК (Греция) – "Динамо" (Загреб, Хорватия)

22:00 "Брага" (Португалия) - "Бачка-Топола" (Сербия)

22:00 "Олимпия" (Любляна, Словения) - "Галатасарай" (Турция)

9 августа

21:00 "Панатинаикос" (Греция) – "Марсель" (Франция)

21:30 "Слован" (Словакия) - "Маккаби Хайфа" (Израиль)

21:45 "Рейнджерс" (Шотландия) – "Серветт" (Швейцария)