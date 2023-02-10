Лига чемпионов: ПСЖ рискует остаться без Месси на матч с "Баварией"

Об этом сообщает L'Equipe.

В среду, 8 февраля, в конце матча Кубка Франции против "Марселя" (1:2) Лионель Месси почувствовал боль в подколенном сухожилии.

По информации источника, теперь 35-летний аргентинец пропустит матч Лиги 1 против "Монако". Под угрозой участие Месси в матче ЛЧ против "Баварии".

В нынешнем сезоне Лионель Месси сыграл 25 матчей, забил 15 голов и сделал 14 результативных передач.

Матч ПСЖ – "Бавария" в 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет во вторник, 14 февраля.