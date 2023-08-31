Лига чемпионов: определились все участники группового этапа. С кем может сыграть "Шахтер"
В среду, 30 августа, были определены все участники группового этапа Лиги чемпионов 2023/24
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Украину в Лиге чемпионов представит донецкий "Шахтер", который при жеребьевке оказался в третьей корзине. "Горняки" получат в соперники по одной команде из первой, второй и четвертой корзины.
"Шахтер" точно не сыграет против "Зальцбурга" (Австрия), "Милана" (Италия), "Браги" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвены Звезды" (Сербия), "Копенгагена" (Дания) и ПСВ (Нидерланды)
В одной группе может находиться только один представитель той или иной страны.
Все участники Лиги чемпионов 2023/24
- 1 корзина: "Наполи" (Италия), "Барселона" (Испания), ПСЖ (Франция), "Бавария" (Германия), "Манчестер Сити" (Англия), "Фейеноорд" (Нидерланды), "Севилья" (Испания), "Бенфика" (Португалия);
- 2 корзина: "Реал" (Испания), "Порту" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия), "Лейпциг" (Германия), "Атлетико" (Испания), "Интер" (Италия), "Манчестер Юнайтед "(Англия), "Арсенал" (Англия);
- 3 корзина: "Шахтер" (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Милан" (Италия), "Брага" (Португалия), "Лацио" (Италия), "Црвена Звезда" (Сербия), "Копенгаген" (Дания), ПСВ (Нидерланды);
- 4 корзина: "Антверпен" (Бельгия), "Селтик" (Шотландия), "Галатасарай" (Турция), "Янг Бойз" (Швейцария), "Ланс" (Франция), "Реал Сосьедад" (Испания), "Унион" (Берлин, Германия), "Ньюкасл"(Англия).
Жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов пройдет 31 августа.
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После матчей вторника, 29 августа, в групповой этап Лиги чемпионов вышли швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Галатасарай" и греческий "Панатинаикос".
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