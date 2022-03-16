Лига чемпионов: определились все участники четвертьфинала
После матчей среды, 16 марта, известны имена всех участников четвертьфинала Лиги чемпионов.
В среду, 16 марта, завершились последние матчи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Соответственно, стали известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов:
- "Ливерпуль"
- "Манчестер Сити"
- "Бавария"
- "Реал"
- "Атлетико"
- "Бенфика"
- "Челси"
- "Вильярреал"
Жеребьевка четвертьфинала состоится уже в пятницу, 18 марта. Следующие матчи состоятся 5-6 и 12-13 апреля. Финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22 пройдет 28 мая в Париже на стадионе "Стад-де-Франс".
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