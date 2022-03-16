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Лига чемпионов: определились все участники четвертьфинала

16 мартa, 2022 среда
23:56
Спорт

После матчей среды, 16 марта, известны имена всех участников четвертьфинала Лиги чемпионов.

В среду, 16 марта, завершились последние матчи стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов. Соответственно, стали известны все участники четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов:

  • "Ливерпуль"
  • "Манчестер Сити"
  • "Бавария"
  • "Реал"
  • "Атлетико"
  • "Бенфика"
  • "Челси"
  • "Вильярреал"

Жеребьевка четвертьфинала состоится уже в пятницу, 18 марта. Следующие матчи состоятся 5-6 и 12-13 апреля. Финал Лиги Чемпионов сезона 2021/22 пройдет 28 мая в Париже на стадионе "Стад-де-Франс".

  • Напомним, словенский футболист "Динамо" Беньямин Вербич направил в Украину бронежилеты.

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