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Лига чемпионов: определились три участника группового этапа

30 августа, 2023 среда
00:34
Спорт

После матчей вторника, 29 августа, известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов 2023/24

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В групповой этап Лиги чемпионов вышли швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Галатасарай" и греческий "Панатинаикос".

Последние два участника группового этапа ЛЧ определятся в среду, 30 августа.

Лига чемпионов

Плей-офф. Квалификация. Повторные матчи

29 августа

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Маккаби Хайфа" (Израиль) 3:0

Голы: Иттен, 23, Сек, 28 (авт.), Угринич, 46

Первый матч – 0:0

"Галатасарай" (Турция) – "Молде" (Норвегия) 2:1

Голы: Икарди, 7 (пен.), Анхелино, 90+3 – Эстад, 66

Первый матч – 3:2

"Панатинаикос" (Греция) – "Брага" (Португалия) 0:1

Гол: Брума, 83

Первый матч – 1:2

Ліга чемпіонів
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