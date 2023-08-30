Лига чемпионов: определились три участника группового этапа
После матчей вторника, 29 августа, известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов 2023/24
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В групповой этап Лиги чемпионов вышли швейцарский "Янг Бойз", турецкий "Галатасарай" и греческий "Панатинаикос".
Последние два участника группового этапа ЛЧ определятся в среду, 30 августа.
Лига чемпионов
Плей-офф. Квалификация. Повторные матчи
29 августа
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Маккаби Хайфа" (Израиль) 3:0
Голы: Иттен, 23, Сек, 28 (авт.), Угринич, 46
Первый матч – 0:0
"Галатасарай" (Турция) – "Молде" (Норвегия) 2:1
Голы: Икарди, 7 (пен.), Анхелино, 90+3 – Эстад, 66
Первый матч – 3:2
"Панатинаикос" (Греция) – "Брага" (Португалия) 0:1
Гол: Брума, 83
Первый матч – 1:2
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