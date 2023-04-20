Лига чемпионов: определились полуфинальные пары

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В первой полуфинальной паре за выход в финал будут бороться мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити".

Также нас ждет противостояние итальянцев - "Милан" против "Интера".

Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая.

Финал намечен на 10 июня и пройдет в Стамбуле.