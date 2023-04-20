Лига чемпионов: определились полуфинальные пары
Во вторник, 9 мая, будет сыгран первый полуфинальный матч Лиги чемпионов
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
В первой полуфинальной паре за выход в финал будут бороться мадридский "Реал" и английский "Манчестер Сити".
Также нас ждет противостояние итальянцев - "Милан" против "Интера".
Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая.
Финал намечен на 10 июня и пройдет в Стамбуле.
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